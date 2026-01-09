09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Ertelenen Fenerbahçe-Olympiakos maçının tarihi belli oldu

EuroLeague 14. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Olympiakos karşılaşması, 17 Mart Salı günü saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

EuroLeague 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.
 
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.
 
Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
