25.08.2014
|
Manisa 19 Mayıs
|
TFF Süper Kupa
|
0 - 0
|
-
|
18.10.2014
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
1 - 2
|
Alper Potuk / Sneijder (2)
|
08.03.2015
|
Fenerbahçe
|
Süper Lig
|
1 - 0
|
Kuyt
|
25.10.2015
|
Fenerbahçe
|
Süper Lig
|
1 - 1
|
Diego / Olcan Adın
|
13.04.2016
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
-
|
26.05.2016
|
Antalya
|
Türkiye Kupası
|
0 - 1
|
Podolski
|
20.11.2016
|
Ülker
|
Süper Lig
|
2 - 0
|
Van Persie (2)
|
23.04.2017
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
1 - 0
|
Josef de Souza
|
22.10.2017
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
-
|
17.03.2018
|
Ülker
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
-
|
02.11.2018
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
2 - 2
|
Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
|
14.04.2019
|
Ülker
|
Süper Lig
|
1 - 1
|
Eljif Elmas / Onyekuru
|
28.09.2019
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
-
|
23.02.2020
|
Ülker
|
Süper Lig
|
1 - 3
|
Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
|
27.09.2020
|
Türk Telekom
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
-
|
06.02.2021
|
Ülker
|
Süper Lig
|
0 - 1
|
Mustafa Muhammed
|
21.11.2021
|
Nef
|
Süper Lig
|
2 - 1
|
Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
|
10.04.2022
|
Ülker
|
Süper Lig
|
2 - 0
|
Zajc, Serdar Dursun
|
08.01.2023
|
Ülker
|
Süper Lig
|
0 - 3
|
Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
|
04.06.2023
|
Nef
|
Süper Lig
|
0 - 3
|
Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
|
24.12.2023
|
Ülker
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
-
|
07.04.2024
|
11 Nisan (Şanlıurfa)
|
TFF Süper Kupa
|
0 - 3 (Hükmen)
|
Mauro Icardi
|
19.05.2024
|
RAMS Park
|
Süper Lig
|
1 - 0
|
Çağlar Söyüncü
|21.09.2024
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 3
|Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
|24.02.2025
|RAMS Park
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|02.04.2025
|Chobani
|Türkiye Kupası
|1-2
|Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
|01.12.2025
|Chobani
|Süper Lig
Derbilerde yabancıların imzası daha fazla
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbide atılan gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.
Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti.
İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbide Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken Fenerbahçe, rakibine 18 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu müsabakalarda atılan 43 golün 36'sını yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin de 14 golünü yabancı futbolcular attı. Derbilerde, Fenerbahçe'deki Türk oyuncular 4, Galatasaray'dakiler 3 gol atma sevinci yaşadı.
28 YABANCI OYUNCU GOL ATTI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezondaki derbilerde 28 yabancı skor tabelasını değiştirdi.
İki takım arasında 2014-15 sezonunda oynanan maçtan bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde gol kaydetti.
SON 11 SEZONDAKİ DERBİLER
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
Galatasaray
