06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-077'
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-0DA
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
0-06'
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Roma deplasmanda galibiyeti hatırladı!

İtalya Ligi'nde Lecce'ye konuk olan Roma, iki golle maçı kazanarak deplasmandaki galibiyet hasretini noktaladı.

06 Ocak 2026 21:56
Haber: Sporx.com
İtalya Ligi'nde Lecce ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Evan Ferguson ve 71. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, deplasmandaki üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 36'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Sassuolo'yu ağırlayacak. Lecce, Parma'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
