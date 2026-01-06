İtalya Ligi'nde Lecce ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Evan Ferguson ve 71. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.



Milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, deplasmandaki üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 36'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Sassuolo'yu ağırlayacak. Lecce, Parma'yı konuk edecek.



