09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Bruno Alves: "Fenerbahçe kupa kazanmalı"

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruno Alves, "Fenerbahçe'nin kupalara ihtiyacı var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da güçlü olması gerekiyor. Şampiyonluk, şampiyonlukları getirir. Kupalar, kupaları getirir." dedi.

calendar 09 Ocak 2026 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bruno Alves: 'Fenerbahçe kupa kazanmalı'






Özel bir organizasyon kapsamında Türkiye'ye gelen eski Fenerbahçeli futbolcu Bruno Alves, organizasyon, futbolculuk anlayışı ve Fenerbahçe'ye dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel değerlendirmelerde bulundu.

'İYİ BİR STOPER GÜÇLÜ VE AGRESİF OLMALI'

İyi bir savunma oyuncusunun hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatan Alves, "Güçlü olmak gerekiyor. Eğer forvet oyuncusu sizden daha güçlü olursa gol atar. Bu yüzden agresif ve güçlü olmalısınız. Futbolcu bir aileden geliyorum. Babam da defans oyuncusuydu. Farklı tarzlarımız vardı ama gol yememek için her zaman güçlü ve agresif olmak şart" açıklamasını yaptı.


'EN ZORLANDIĞIM FORVET RONALDO VE DROGBA'

Kariyeri boyunca karşılaştığı en zor forvetleri de açıklayan Portekizli savunmacı, "En zorlandığım forvet Ronaldo'ydu. Daha sonra Drogba geliyor. Hem Chelsea'de hem Galatasaray'da oynadı. Hem hızlı hem güçlü olduğu için ona karşı oynamak çok zordu" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN KUPALARA İHTİYACI VAR'

Fenerbahçe'nin hedeflerine de değinen Bruno Alves, sarı-lacivertli kulübün başarıya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin kupalara ihtiyacı var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da güçlü olması gerekiyor. Şampiyonluk, şampiyonlukları getirir. Kupalar, kupaları getirir. Bu yüzden Fenerbahçe şampiyon olmalı" ifadelerini kullandı.

'TARAFTAR TAKIMINI SONUNA KADAR DESTEKLEMELİ'

Fenerbahçe taraftarına da ayrı bir parantez açan Alves, "Fenerbahçe taraftarı muhteşem. Şampiyon olana kadar takımlarını desteklemeleri gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
