Indiana Pacers, Charlotte Hornets'ı 114-112 yenerek hem 13 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı hem de başantrenör Rick Carlisle'a kariyerinin 1.000. galibiyetini kazandırdı.Carlisle, NBA tarihinde bu başarıya ulaşan 11. koç oldu ve Kasım 2021'den bu yana bu eşiği geçen ilk isim olarak kayıtlara geçti.Maçın son dakikasında Pascal Siakam'ın bitime 11.5 saniye kala attığı turnike ve ardından T.J. McConnell'ın top çalması galibiyeti getirdi. Hornets, son hücumda Collin Sexton'ın kaçan şutuyla eşitliği sağlayamadı.Sakatlıklarla boğuşan Pacers için galibiyet büyük rahatlama yarattı. Carlislededi.66 yaşındaki Carlisle, Detroit, Dallas ve Indiana'daki kariyerinde 1.000 galibiyet – 891 mağlubiyetlik dereceye ulaştı. 2011'de Dallas ile şampiyonluk yaşayan deneyimli koç, oyunun değişen temposuna uyum sağlayarak özellikle Tyrese Haliburton gibi lider oyunculara daha fazla alan tanımasıyla övgü topladı.Sezonu 7-31 ile ligin en kötü derecesiyle sürdüren Indiana'da bu galibiyet, zor geçen dönemde moral kaynağı oldu. Carlisle ise bireysel başarıdan çok kulübe vurgu yaparak, "Bu benim değil, organizasyonumuzun başarısı" ifadelerini kullandı.