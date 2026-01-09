09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Rick Carlisle kariyerinde 1.000 galibiyete ulaştı!

Indiana Pacers, Charlotte Hornets'ı 114-112 yenerek hem 13 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı hem de başantrenör Rick Carlisle'a kariyerinin 1.000. galibiyetini kazandırdı.

calendar 09 Ocak 2026 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Carlisle, NBA tarihinde bu başarıya ulaşan 11. koç oldu ve Kasım 2021'den bu yana bu eşiği geçen ilk isim olarak kayıtlara geçti.

Maçın son dakikasında Pascal Siakam'ın bitime 11.5 saniye kala attığı turnike ve ardından T.J. McConnell'ın top çalması galibiyeti getirdi. Hornets, son hücumda Collin Sexton'ın kaçan şutuyla eşitliği sağlayamadı.


Sakatlıklarla boğuşan Pacers için galibiyet büyük rahatlama yarattı. Carlisle, "Son bir ay çok zordu ama oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı" dedi.

66 yaşındaki Carlisle, Detroit, Dallas ve Indiana'daki kariyerinde 1.000 galibiyet – 891 mağlubiyetlik dereceye ulaştı. 2011'de Dallas ile şampiyonluk yaşayan deneyimli koç, oyunun değişen temposuna uyum sağlayarak özellikle Tyrese Haliburton gibi lider oyunculara daha fazla alan tanımasıyla övgü topladı.

Sezonu 7-31 ile ligin en kötü derecesiyle sürdüren Indiana'da bu galibiyet, zor geçen dönemde moral kaynağı oldu. Carlisle ise bireysel başarıdan çok kulübe vurgu yaparak, "Bu benim değil, organizasyonumuzun başarısı" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
