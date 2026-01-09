09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
1-0
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
2-272'
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
0-1DA
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-1
09 Ocak
Kamerun-Fas
0-2
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
3-074'

Eyüpspor'da iki ayrılık, bir transfer!

Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.

09 Ocak 2026 23:44
Haber: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yolların ayrıldığı belirtildi.





Avusturya'nın LASK takımından transfer edilen Fransız oyuncu Lenny Pintor ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
