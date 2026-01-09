Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Avusturya'nın LASK takımından transfer edilen Fransız oyuncu Lenny Pintor ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Eyüpspor'da iki ayrılık, bir transfer!
Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da mutlu son: Can Armando Güner
-
9
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük endişe!
-
8
Atalanta'dan Fenerbahçe'ye Lookman şartı!
-
7
Sarri: "Ratkov'u tanımıyorum"
-
6
Fenerbahçe - Galatasaray'dan ortak basın toplantısı
-
5
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında geriden gelip kazandı!
-
4
Beşiktaş-Benfica hattında Rafa Silva görüşmesi
-
3
Fenerbahçe'de ayrılık: İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'da
-
2
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'da!
-
1
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 18.45'e alındı!
- 23:44 Eyüpspor'da iki ayrılık, bir transfer!
- 23:18 Galatasaray - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 23:08 Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Okul: "Amacımız derbi oynamaktı"
- 23:00 Galatasaray Çağdaş Faktoring finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu
- 22:41 Neymar'dan Arda Güler itirafı!
- 21:33 Jakobs ve Ndiaye'li Senegal, Nene ve El Bilal Toure'li Mali'yi üzdü!
- 21:25 Fenerbahçe Opet başantrenörü Mendez: "Kim gelirse savaşacağız"
- 21:22 TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a ceza!
- 21:18 Fenerbahçe Opet, finale yükseldi!
- 21:15 Hatayspor'da Bekir İrtegün dönemi!
- 21:10 Bukayo Saka'nın Arsenal'daki geleceği belli oldu!
- 20:26 Guendouzi derbide oynayacak mı? Tedesco'dan açıklama
- 20:23 Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "Kimsenin şüphesi olmasın"
- 19:34 TFF, 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti
- 19:31 Fenerbahçe - Galatasaray'dan ortak basın toplantısı
- 19:10 Serikspor'dan iki transfer birden: Guibero ve Skvortsov
- 18:59 Fenerbahçe'de final öncesi Talisca sürprizi
- 18:48 Beşiktaş, ilk hazırlık maçında geriden gelip kazandı!
- 17:38 Ferhat Gündoğdu: "Affımız olmayacak"
- 17:35 Eyüpspor'dan sağ bek takviyesi: Denis Razvan Radu
- 16:53 Mert Günok: "Fenerbahçe'de bırakacağım"
- 16:50 Boluspor, Van'da 3 puanı kaptı
- 16:44 Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'da!
- 16:08 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 18.45'e alındı!
- 15:58 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişiyor!
- 15:48 Kenan Yıldız, üst üste ikinci kez ayın oyuncusu
- 15:40 Manchester City, Semenyo'yu kadrosuna kattı
- 15:19 Sarri: "Ratkov'u tanımıyorum"
- 15:06 Hasan Çavuşoğlu'ndan transfer açıklaması
- 14:59 Çağdaş Atan: "Stoper ve sol kanat arıyoruz"
- 14:45 Ademola Lookman, Fenerbahçe'ye yaklaşıyor
- 14:43 Cousins: "Reaves takası önerdim, ölüm tehdidi aldım"
- 14:43 Malone'dan JJ Redick'e eleştiri: "Bu kadar gürültüye gerek yok"
- 14:19 Fenerbahçe için Sörloth gelişmesi
- 14:09 Derbilerde yabancıların imzası daha fazla
- 14:01 Bruno Alves: "Fenerbahçe kupa kazanmalı"
- 14:00 Süper Kupa'da başkanlar derbisi
- 13:57 Miroslav Stoch: "Fenerbahçe benim ikinci evim"
- 13:52 Holosko'dan Beşiktaş taraftarına övgü
- 13:50 Süper Kupa finalinde gözler kalecilerde
- 13:45 İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi
- 13:40 Davinson Sanchez'in dalya heyecanı
- 13:32 Wizards, Trae Young'ın dönüşünü aceleye getirmeyecek
- 13:32 Kyrie bu sezon dönecek mi? Sakatlık sürecindeki son durum
- 13:30 Giannis'ten Bucks'a net mesaj: "Asla takas talep etmeyeceğim"
- 13:29 Rick Carlisle kariyerinde 1.000 galibiyete ulaştı!
- 13:21 Beşiktaş'ta Abraham, kamptan ayrıldı
- 13:20 Fransa Milli Takımı'ndan Guendouzi-Fenerbahçe paylaşımı
- 13:15 Finallerin takımı Galatasaray
- 13:08 Nottingham Forest, Youssef En-Nesyri'yi istiyor!
- 12:50 Vaclav Cerny: "Sadece Beşiktaş teklif yaptı"
- 12:43 Sergen Yalçın, Portekiz'e gitmesine izin vermedi!
- 12:33 TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den "Bahis soruşturması" için açıklama
- 12:29 Fenerbahçe, Guendouzi ve Mert Günok'un lisansını çıkardı
- 12:16 Ertelenen Fenerbahçe-Olympiakos maçının tarihi belli oldu
- 12:08 Dört büyüklerin kaç yabancı oyuncu alma hakkı var?
- 11:57 Fenerbahçe'nin beşinci Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi
- 11:49 Galatasaray - Fenerbahçe: Derbide ilk golün önemi büyük
- 11:38 Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 405. maç
- 11:37 Beşiktaş, Agbadou transferinde son aşamaya geldi
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Neymar'dan Arda Güler itirafı!
Bukayo Saka'nın Arsenal'daki geleceği belli oldu!
Manchester City, Semenyo'yu kadrosuna kattı
Sarri: "Ratkov'u tanımıyorum"
Ferdi Kadıoğlu, yükselişine devam ediyor!
Nicolo Zaniolo'dan Udinese'yi korkutan haber
Nefes kesen maçta Newcastle, Leeds'i yıktı!
Manchester United, Burnley ile yenişemedi!
Noa Lang asist yaptı; Napoli ile Verona berabere kaldı
Roma deplasmanda galibiyeti hatırladı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9