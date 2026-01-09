09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-1
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
0-018'
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Fenerbahçe'de final öncesi Talisca sürprizi

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi Talisca sürprizi yaşandı.

calendar 09 Ocak 2026 18:59
Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağı final maçı öncesi Anderson Talisca sürprizi yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bu gelişme sonrası Domenico Tedesco, Talisca'yı Galatasaray derbisinin kadrosuna dahil etmeye karar verdi. tedesco, bu kararını Talisca'ya da bildirdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
