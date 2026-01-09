Fenerbahçe'de final öncesi Talisca sürprizi

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağı final maçı öncesi Anderson Talisca sürprizi yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Bu gelişme sonrası Domenico Tedesco, Talisca'yı Galatasaray derbisinin kadrosuna dahil etmeye karar verdi. tedesco, bu kararını Talisca'ya da bildirdi.
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Bu gelişme sonrası Domenico Tedesco, Talisca'yı Galatasaray derbisinin kadrosuna dahil etmeye karar verdi. tedesco, bu kararını Talisca'ya da bildirdi.