09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Dört büyüklerin kaç yabancı oyuncu alma hakkı var?

Dört büyükler kış transfer döneminde hareketlendi. Beşiktaş ve Galatasaray yabancı kontenjan sorunu yaşamazken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yeni takviyeler için mevcut yabancılardan bazılarına veda etmesi gerekiyor.

Ara transferin başlamasıyla özellikle dört büyüklerin çalışmları hızlandı.
 
Görünen o ki 6 Şubat'ta sona erecek kış transfer dönemi bu kez hayli hareketli geçecek. 
 
Peki kadrolardaki yabancı durumu ne? Kimin kontenjanı müsait? Kimin genç oyuncuya ihtiyacı var? Dört büyüklerin durumunu yakın plana aldık. Beşiktaş ve Galatasaray yabancı transferinde kontenjana takılmayacak gibi gözüküyor.
 
Takviyelere başlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise eldeki yabancılardan pek çoğuna veda etmesi gerektiği ortada.
 
ARA TRANSFERDE G.SARAY ÖNDE
 
Dört büyükler 2000-2025 arasında ara transferde 150 milyon Euro'yu aşan harcama yaptı.
 
Galatasaray 25 futbolcu alıp 50,8 milyon Euro öderken Fenerbahçe 17 takviye yapıp 45,7 milyon Euro harcadı.
 
Trabzonspor'un 23 transferine karşılık kasasından 28,2 milyon Euro çıktı. Beşiktaş ise 16 transfere 26 milyon Euro ödedi.
 
ARTI 2 KONTENJANI NEDİR?
 
TFF talimatlarına göre A takım listesine 14'ü A Milli takıma uygunluğu olan futbolcunun yanında 14 de yabancı oyuncu yazılabiliyor.
 
Ancak bu 14 yabancının en az ikisinin 1 Ocak 2002 veya sonrası doğumlu olması gerekiyor; aksi halde 12 yabancıya lisans çıkabiliyor.
 
Beşiktaş'ta bu kontenjana uygun oyuncu yok. Galatasaray'da bir isim varken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise artı 2 kontenjanı dolu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
