Dört büyüklerin kaç yabancı oyuncu alma hakkı var?

Ara transferin başlamasıyla özellikle dört büyüklerin çalışmları hızlandı.

Görünen o ki 6 Şubat'ta sona erecek kış transfer dönemi bu kez hayli hareketli geçecek.

Peki kadrolardaki yabancı durumu ne? Kimin kontenjanı müsait? Kimin genç oyuncuya ihtiyacı var? Dört büyüklerin durumunu yakın plana aldık. Beşiktaş ve Galatasaray yabancı transferinde kontenjana takılmayacak gibi gözüküyor.

Takviyelere başlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise eldeki yabancılardan pek çoğuna veda etmesi gerektiği ortada.

ARA TRANSFERDE G.SARAY ÖNDE

Dört büyükler 2000-2025 arasında ara transferde 150 milyon Euro'yu aşan harcama yaptı.

Galatasaray 25 futbolcu alıp 50,8 milyon Euro öderken Fenerbahçe 17 takviye yapıp 45,7 milyon Euro harcadı.

Trabzonspor'un 23 transferine karşılık kasasından 28,2 milyon Euro çıktı. Beşiktaş ise 16 transfere 26 milyon Euro ödedi.

ARTI 2 KONTENJANI NEDİR?

TFF talimatlarına göre A takım listesine 14'ü A Milli takıma uygunluğu olan futbolcunun yanında 14 de yabancı oyuncu yazılabiliyor.

Ancak bu 14 yabancının en az ikisinin 1 Ocak 2002 veya sonrası doğumlu olması gerekiyor; aksi halde 12 yabancıya lisans çıkabiliyor.

Beşiktaş'ta bu kontenjana uygun oyuncu yok. Galatasaray'da bir isim varken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise artı 2 kontenjanı dolu.