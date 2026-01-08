08 Ocak
Arsenal-Liverpool
0-036'
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
1-275'
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
2-2
08 Ocak
AC Milan-Genoa
0-1DA
08 Ocak
PSG-Marsilya
6-3

Beşiktaş-Benfica hattında Rafa Silva görüşmesi

Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini korurken, Benfica ile iki kulüp arasında olası bir transfer için temaslar sürüyor.

calendar 08 Ocak 2026 23:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş-Benfica hattında Rafa Silva görüşmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın geleceği yeniden gündemde...

Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva, Benfica'nın ocak ayı planları arasında yer almaya devam ediyor.

Haberde, iki kulübün 32 yaşındaki Portekizli oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşme halinde olduğu ifade edildi.


SÜRECİN SEYRİ DEĞİŞTİ

Benfica'nın sezonun erken dönemlerinden itibaren Rafa Silva ile ilgisini net biçimde ortaya koyduğu, Portekiz temsilcisinin öncelikli hedefinin oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak olduğu aktarıldı. Ancak Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesini feshedememesi nedeniyle bu durumun sürecin seyrini değiştirdiği belirtildi.

Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istediğinin ve Benfica'nın da oyuncuya ilgi gösterdiğinin farkında olduğu, bu nedenle taraflar arasında görüşmelere açık bir zemin bulunduğu kaydedildi.

DAVID JURASEK DETAYI

Ayrıca iki kulübün, sol bek David Jurasek'in durumu nedeniyle de temas halinde olduğu hatırlatıldı. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Çek futbolcunun sözleşmesinin erken feshi gündemde.

Haberde, Beşiktaş'ın Jurasek'i kadroda tutmak istemediğini ve oyuncunun Benfica'dan gelecek onayı beklerken Slavia Prag'a transfer olmak üzere Prag'da sağlık kontrollerinden geçtiğini yazdı. Benfica'nın ise Slavia Prag'ın, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için sunduğu 4 milyon euroluk teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu sürecin ilerlemesiyle birlikte Rafa Silva dosyasının da paralel şekilde ele alındığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ, GELİR ELDE ETMEK İSTİYOR

Öte yandan, Benfica'nın Beşiktaş'ın taleplerini karşılamak adına Rafa Silva için sınırlı bir bedel ödemek zorunda kalabileceği ihtimalinin gündeme geldiği ifade edildi. Beşiktaş cephesinin, Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki ilişkinin sona erdiğinin farkında olduğu, ancak oyuncunun ayrılığını kontrollü ve mümkünse gelir elde ederek gerçekleştirmek istediği aktarıldı. Ayrıca Rafa Silva'nın serbest kalması halinde Benfica'ya transfer olacağının Beşiktaş tarafından da bilindiği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.