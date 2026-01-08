Beşiktaş-Benfica hattında Rafa Silva görüşmesi

Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın geleceği yeniden gündemde...
Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva, Benfica'nın ocak ayı planları arasında yer almaya devam ediyor.
Haberde, iki kulübün 32 yaşındaki Portekizli oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşme halinde olduğu ifade edildi.
SÜRECİN SEYRİ DEĞİŞTİ
Benfica'nın sezonun erken dönemlerinden itibaren Rafa Silva ile ilgisini net biçimde ortaya koyduğu, Portekiz temsilcisinin öncelikli hedefinin oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak olduğu aktarıldı. Ancak Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesini feshedememesi nedeniyle bu durumun sürecin seyrini değiştirdiği belirtildi.
Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istediğinin ve Benfica'nın da oyuncuya ilgi gösterdiğinin farkında olduğu, bu nedenle taraflar arasında görüşmelere açık bir zemin bulunduğu kaydedildi.
DAVID JURASEK DETAYI
Ayrıca iki kulübün, sol bek David Jurasek'in durumu nedeniyle de temas halinde olduğu hatırlatıldı. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Çek futbolcunun sözleşmesinin erken feshi gündemde.
Haberde, Beşiktaş'ın Jurasek'i kadroda tutmak istemediğini ve oyuncunun Benfica'dan gelecek onayı beklerken Slavia Prag'a transfer olmak üzere Prag'da sağlık kontrollerinden geçtiğini yazdı. Benfica'nın ise Slavia Prag'ın, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için sunduğu 4 milyon euroluk teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu sürecin ilerlemesiyle birlikte Rafa Silva dosyasının da paralel şekilde ele alındığı vurgulandı.
BEŞİKTAŞ, GELİR ELDE ETMEK İSTİYOR
Öte yandan, Benfica'nın Beşiktaş'ın taleplerini karşılamak adına Rafa Silva için sınırlı bir bedel ödemek zorunda kalabileceği ihtimalinin gündeme geldiği ifade edildi. Beşiktaş cephesinin, Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki ilişkinin sona erdiğinin farkında olduğu, ancak oyuncunun ayrılığını kontrollü ve mümkünse gelir elde ederek gerçekleştirmek istediği aktarıldı. Ayrıca Rafa Silva'nın serbest kalması halinde Benfica'ya transfer olacağının Beşiktaş tarafından da bilindiği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
