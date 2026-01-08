08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Altınordu'dan çifte transfer

Erbaaspor'la karşılaşacak Altınordu, ara transfer döneminde iki takviye daha yaptı.

08 Ocak 2026 13:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'dan çifte transfer
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında pazar günü deplasmanda Erbaaspor'la karşılaşacak Altınordu, ara transfer döneminde iki takviye daha yaptı.

Kırmızı-lacivertliler sezon başında yollarını ayırıp Karşıyaka'ya transfer olan 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı'yı yuvaya döndürürken, son olarak geçen sezon Fethiyespor forması giyen gurbetçi sol kanat Ali Ceylan'ı (27) da kadrosuna dahil etti.

İki futbolcu da yarım sezonluk sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi devre arasında daha önce Ali Ceylan gibi ilk yarıyı boşta geçiren sol bek Gökhan Süzen'le (38) el sıkışmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
