Alan Varela'ya Galatasaray için izin yok!

Porto, Arjantinli orta saha oyuncusu Alan Varela'yı bırakmıyor.
Record'da yer alan habere göre, Porto, Galatasaray'ın ilgilendiği Varela'yı takımda tutacak.
FARIOLI'NIN PLANLARI ARASINDA
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu anda Pablo Rosario'nun yedeği olmasına rağmen teknik direktör Francesco Farioli'nin hala planları arasında yer aldığı belirtildi.
75 MİLYON EURO
Porto, geçen yılın mayıs ayında 24 yaşındaki Varela'nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı. Porto, yaptığı bu yeni sözleşmede Arjantinli orta saha oyuncusunun kontratına 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi eklemişti.
SEZON PERFORMANSI
Porto forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Varela, 1 kez ağları havalandırdı.
