09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Alan Varela'ya Galatasaray için izin yok!

Porto, Galatasaray'ın ilgilendiği Arjantinli orta saha oyuncusu Alan Varela'yı takımda tutacak.

calendar 09 Ocak 2026 10:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alan Varela'ya Galatasaray için izin yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Porto, Arjantinli orta saha oyuncusu Alan Varela'yı bırakmıyor.

Record'da yer alan habere göre, Porto, Galatasaray'ın ilgilendiği Varela'yı takımda tutacak.

FARIOLI'NIN PLANLARI ARASINDA

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu anda Pablo Rosario'nun yedeği olmasına rağmen teknik direktör Francesco Farioli'nin hala planları arasında yer aldığı belirtildi.

75 MİLYON EURO


Porto, geçen yılın mayıs ayında 24 yaşındaki Varela'nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı. Porto, yaptığı bu yeni sözleşmede Arjantinli orta saha oyuncusunun kontratına 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi eklemişti.

SEZON PERFORMANSI

Porto forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Varela, 1 kez ağları havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.