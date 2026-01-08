08 Ocak
Fenerbahçe Beko, Dubai'de seriyi sürdüremedi

EuroLeague 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Dubai Basketbol'a 92-81 mağlup oldu.

calendar 08 Ocak 2026 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Dubai'de seriyi sürdüremedi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaştı.
 
Coca-Cola Arena'da oynanan maçı temsilcimiz 92-81 kaybetti ve 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
 
Fenerbahçe Beko, 7. mağlubiyetini alırken, Dubai Basketbol ise 10. galibiyetini elde etti.
 
Salon: Coca-Cola Arena
 
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)
 
Dubai Basketbol: Wright 22, Bacon 15, Abass 2, Kabengele 14, Petrusev 2, Avramovic 1, Prepelic, Davis Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kamenjas 20
 
Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 8, Melli, Birch 7, Baldwin 21, Melih Mahmutoğlu 3, Boston 2, Jantunen 13, Silva 1, Colson 2
 
1. Periyot: 24-22
 
Devre: 51-42
 
3. Periyot: 73-62
 
Beş faulle çıkanlar: 36.25 Tarık Biberovic, 39.09 Jantunen (Fenerbahçe)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
