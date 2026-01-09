08 Ocak
Arsenal-Liverpool
0-0
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
1-2
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
2-2
08 Ocak
AC Milan-Genoa
1-1
08 Ocak
PSG-Marsilya
6-3

Milan, son anda 1 puanı kurtardı

İtalya Serie A 19. haftasında Milan, sahasında Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

09 Ocak 2026 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan, son anda 1 puanı kurtardı
İtalya Serie A 19. hafta maçında Milan sahasında Genoa'yı ağırladı.
 
Giuseppe Meazza'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.
 
Genoa'nın golü 28. dakikada Lorenzo Colombo'dan geldi. Milan golünü ise 90+2'de Rafael Leao attı. Genoa 90+9'da Nicolae Stanciu ile penaltıdan yararlanamadı
 
Bu sonuçla birlikte Milan ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı ve 39 puan olarak 42 puanla olan lider Inter ile farkı 3'e indirdi. Genoa ise 16 puana yükseldi.
 
Ligin sonraki maçında Milan, Fiorentina'ya konuk olacak. Genoa ise Cagliari'yi ağırlayacak.
 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
