Galatasaray, bu kez derbide kazanmak istiyor!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, bu kez kazanmak istiyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçtan son dakikalarda yediği golle 1 puanla ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sıkıntı bir süreçten geçtiği dönemde Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda sarı-lacivertlilere konuk oldu.
1 Aralık 2025'te yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçtan son dakikalarda yediği golle 1 puanla ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sıkıntı bir süreçten geçtiği dönemde Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda sarı-lacivertlilere konuk oldu.
1 Aralık 2025'te yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.