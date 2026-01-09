09 Ocak
Galatasaray, bu kez derbide kazanmak istiyor!

Ligde Fenerbahçe karşısında galibiyeti son anda kaçıran Galatasaray, Süper Kupa'da ise bu kez kazanmak istiyor.

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, bu kez kazanmak istiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçtan son dakikalarda yediği golle 1 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sıkıntı bir süreçten geçtiği dönemde Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda sarı-lacivertlilere konuk oldu.

1 Aralık 2025'te yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
