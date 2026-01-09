09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Okan Buruk'tan Süper Kupa motivasyonu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi futbolcularını motive etti.

calendar 09 Ocak 2026 10:33
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Süper Kupa motivasyonu
Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, kupaya ve zafere kilitlendi.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının motivasyonunu yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Trabzonspor ile oynadıkları yarı final mücadelesi öncesi, "Kupayı direkt bize vermek daha doğru olurdu gibi geliyor bana." diyerek espri yapan başarılı teknik adam, oyuncularını da final için şu sözlerle motive etti:

"Geçen sezonu domine eden takım bizdik. Zaten hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak gücümüzü gösterdik.


Şimdi eksik kalan son halkayı tamamlama zamanı geldi. Hakkımız olan Süper Kupa'yı müzemize götürmeliyiz. Sizlere olan güvenim tam. Taraftarlarımızı zafere alıştırdık. Hem derbi galibiyeti hem de kupayla onları bir kez daha mutlu edeceğiz."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
