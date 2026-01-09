Okan Buruk'tan Süper Kupa motivasyonu

Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, kupaya ve zafere kilitlendi.
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının motivasyonunu yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Trabzonspor ile oynadıkları yarı final mücadelesi öncesi, "Kupayı direkt bize vermek daha doğru olurdu gibi geliyor bana." diyerek espri yapan başarılı teknik adam, oyuncularını da final için şu sözlerle motive etti:
"Geçen sezonu domine eden takım bizdik. Zaten hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak gücümüzü gösterdik.
Şimdi eksik kalan son halkayı tamamlama zamanı geldi. Hakkımız olan Süper Kupa'yı müzemize götürmeliyiz. Sizlere olan güvenim tam. Taraftarlarımızı zafere alıştırdık. Hem derbi galibiyeti hem de kupayla onları bir kez daha mutlu edeceğiz."
