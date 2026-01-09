Fenerbahçe'de derbi öncesi altı eksik, bir belirsiz

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile mücadele edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK, 1 BELİRSİZ
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.