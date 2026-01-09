09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Fenerbahçe'de derbi öncesi altı eksik, bir belirsiz

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de altı eksik ve bir belirsiz isim yer alıyor.

calendar 09 Ocak 2026 11:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile mücadele edecek.
 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
 
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK, 1 BELİRSİZ
 
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
 
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.
 
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
