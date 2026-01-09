09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

NBA'de Timberwolves galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Timberwolves'ta 25 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan 24 yaşındaki Anthony Edwards, LeBron James ve Kevin Durant'ın ardından NBA tarihinde 10 bin sayıya ulaşan en genç üçüncü isim oldu

calendar 09 Ocak 2026 11:00
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Timberwolves galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ı 131-122 yenen Minnesota Timberwolves, üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Target Center'da oynanan maçta Timberwolves adına Julius Randle, 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle takımını sırtlarken, 25 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan 24 yaşındaki Anthony Edwards, LeBron James ve Kevin Durant'ın ardından NBA tarihinin 10 bin sayıya ulaşan en genç üçüncü isim oldu.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, 8 asist, Sam Merrill 22, Evan Mobley 19 sayı kaydetti.


Timberwolves, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Renee Good için maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.

- Jazz, 5 maç sonra kazandı

Dallas Mavericks'i 116-114 mağlup eden Utah Jazz ise beş maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Jazz'da Lauri Markkanen 33 sayı, 7 ribaunt, Keyonte George 19 sayı, 7 asist, Brice Sensabaugh 14 sayı kaydetti.

Mavericks'te Cooper Flagg 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Klay Thompson 23 sayı, Anthony Davis 21 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.