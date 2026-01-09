Galatasaray'da derbi öncesi iki eksik, bir belirsiz

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa final maçında cumartesi günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.
Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasara, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ise yarı finalde geçen sezon lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
- Galatasaray'da 2 eksik
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, bu derbide forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, bu derbide takımlarının yanında olamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Wilfried Singo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.
