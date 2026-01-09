09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Galatasaray'da derbi öncesi iki eksik, bir belirsiz

Galatasaray'da Afrika Kupası'na giden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa final maçında cumartesi günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.


Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasara, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ise yarı finalde geçen sezon lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

- Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, bu derbide forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, bu derbide takımlarının yanında olamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Wilfried Singo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
