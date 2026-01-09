09 Ocak
Guendouzi, Mesut'un izinden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil'in yolunu takip ediyor.

calendar 09 Ocak 2026 09:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Arsenal'de birlikte oynadığı sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Mesut Özil'in izinden gidiyor…
 
Özil, 27 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atarken, Guendouzi 8 Ocak 2026'da yine bir ara transfer döneminde İstanbul'a indi.
 
26 yaşındaki Fas asıllı Fransız orta saha, 2021 yılında Bild'e verdiği röportajda Mesut'tan övgüyle söz etmişti:
 
"Arsenal'de beni hemen kanatlarının altına aldı ve benimle özel olarak ilgilendi. Çok yardımcı oldu. Bundan dolayı benim için bir ağabey gibi."
 
Guendouzi, Mesut'un kendisine öğrettiklerini ise şöyle özetlemişti:
 
"Olağanüstü top becerileri var, harika paslar atar. Bana şöyle derdi, 'Kendinize ve yeteneklerinize güvenin. Güçlü yönlerinize inanın. Kendinizi en iyi takımlarda gösterme potansiyeline sahipsiniz.' O topu ayağına aldığında yapabileceklerinin sınırı yok."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
