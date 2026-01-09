Guendouzi, Mesut'un izinden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe 'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Arsenal'de birlikte oynadığı sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Mesut Özil'in izinden gidiyor…

Özil, 27 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atarken, Guendouzi 8 Ocak 2026'da yine bir ara transfer döneminde İstanbul'a indi.

26 yaşındaki Fas asıllı Fransız orta saha, 2021 yılında Bild'e verdiği röportajda Mesut'tan övgüyle söz etmişti:

"Arsenal'de beni hemen kanatlarının altına aldı ve benimle özel olarak ilgilendi. Çok yardımcı oldu. Bundan dolayı benim için bir ağabey gibi."

Guendouzi, Mesut'un kendisine öğrettiklerini ise şöyle özetlemişti:

"Olağanüstü top becerileri var, harika paslar atar. Bana şöyle derdi, 'Kendinize ve yeteneklerinize güvenin. Güçlü yönlerinize inanın. Kendinizi en iyi takımlarda gösterme potansiyeline sahipsiniz.' O topu ayağına aldığında yapabileceklerinin sınırı yok."