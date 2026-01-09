09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Trabzonspor'a sol bek; Yongwa

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Darlin Yongwa gündeme geldi.

calendar 09 Ocak 2026 11:16
Savunmanun soluna dinamizm katmak isteyen Trabzonspor, rotayı Fransa'nın Lorient takımında forma giyen Darlin Yongwa'ya çevirdi.

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililer geniş kapsamlı bir rapor hazırladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, modern bek özelliklerine sahip, hücum aksiyonlarında etkili ve atletik bir oyuncu arayışında olduğu biliniyordu. Fotomaç'ın haberine göre, hem teknik ekibin hem de scout ekibinin izleyerek beğendiği oyuncu için bordo- mavili yönetim Lorient ile ilk teması kurdu.

HEM KANAT HEM BEK


Fransa'da Lorient formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Darlin Yongwa, sadece sol bek değil, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Piyasa değeri 3-4 milyon euro bandında olan 25 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un uygun bir ödeme planıyla transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında. Yongwa bu sezon Lorient formasıyla 14 maça çıkarken skor katkısı yapamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
