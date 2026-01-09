09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Fenerbahçe'de sıra stoperde: Diogo Leite

Transfer perdesini Musaba ve Guendouzi ile açan Fenerbahçe, savunma hattı için Union Berlin'in Portekizli stoperi Diogo Leite'ye yöneldi.

calendar 09 Ocak 2026 08:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de sıra stoperde: Diogo Leite
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer perdesini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile açan ve ardından da Lazio'nun yıldızı Metteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper takviyesine yöneldi.
 
Hedefteki isim ise; Union Berlin'in Portekizli savunmacısı Diogo Leite...
 
Listenin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.
 
Ertan Torunoğlulları ile Devin Özek, oyuncu için Almanya'ya gidecek.
 
Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leite için cüzi bir miktar bonservis bedeli ödemeyi planlayan Fenerbahçe, hafta sonunu tamamen bu transfere ayıracak.
 
Letie'yle büyük oranda anlaşan sarı-lacivertliler, Union'u ikna etmeye çalışacak.
 
Union ikna olduğu an oyuncu, İstanbul'a getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.
 
Aksi durumda ise; diğer alternatif isimlere yönelinecek.
 
Fenerbahçe, önümüzdeki hafta stoper transferini bitirecek.
 
7 MİLYON EURO ÖDENDİ
 
Futbola Leixoes altyapısında başlayan Diogo Leite, ardından Porto altyapısına geçti. 2019'da Porto A takımına yükselen oyuncu, bir sezon Braga'da geçirdi. Sonrasında ise 2022'de Union'a kiralandı. Alman ekibi 2023'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Leite'nin tapusunu altı.
 
13 MAÇTA OYNADI
 
Diogo Leite, bu sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da 11, DFB Pokal'da 2 olmak üzere toplamda 13 maça çıktı. 1170 dakika sahada kalan Portekizli, bir asistlik katkı sağladı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.