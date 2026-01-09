Fenerbahçe'de sıra stoperde: Diogo Leite

Transfer perdesini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile açan ve ardından da Lazio'nun yıldızı Metteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe , stoper takviyesine yöneldi.

Hedefteki isim ise; Union Berlin'in Portekizli savunmacısı Diogo Leite...

Listenin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.

Ertan Torunoğlulları ile Devin Özek, oyuncu için Almanya'ya gidecek.

Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leite için cüzi bir miktar bonservis bedeli ödemeyi planlayan Fenerbahçe, hafta sonunu tamamen bu transfere ayıracak.

Letie'yle büyük oranda anlaşan sarı-lacivertliler, Union'u ikna etmeye çalışacak.

Union ikna olduğu an oyuncu, İstanbul'a getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

Aksi durumda ise; diğer alternatif isimlere yönelinecek.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta stoper transferini bitirecek.

7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Futbola Leixoes altyapısında başlayan Diogo Leite, ardından Porto altyapısına geçti. 2019'da Porto A takımına yükselen oyuncu, bir sezon Braga'da geçirdi. Sonrasında ise 2022'de Union'a kiralandı. Alman ekibi 2023'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Leite'nin tapusunu altı.

13 MAÇTA OYNADI

Diogo Leite, bu sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da 11, DFB Pokal'da 2 olmak üzere toplamda 13 maça çıktı. 1170 dakika sahada kalan Portekizli, bir asistlik katkı sağladı.