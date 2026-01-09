Trabzonspor, orta sahadaki yaratıcılık sorununu çözmek adına rotasını Portekiz'e çevirdi.
Fatih Tekke'nin, "Ernest Muçi ile rekabet edecek bir hücumcu orta saha lazım" sözlerinden sonra bordomavililer, Gil Vicente formasıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Luis Esteves'i listesine aldı. İspanya'dan da iki kulübün Esteves'in peşinde olduğu belirtildi.
A Bola'nın haberine göre; Trabzonspor süreci hızlandırarak 27 yaşındaki 10 numaraya somut bir teklif sunacak. Tecrübeli oyuncu tekniği ve oyun görüşüyle Portekiz liginin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Transfer sürecindeki en büyük engel ise kulübü Gil Vicente'nin tutumu. Bu sezon ligde 4. sıraya kadar yükselen Portekiz ekibi, başarısının mimarlarından olan Esteves'i kış transfer döneminde kaybetmek istemiyor.
Kulübün, kilit oyuncusunu satmamak adına yüksek bir bonservis bedeli belirleyebileceği bildirildi.
ETKİLEYİCİ SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Gil Vicente'ye katılan Luís Esteves, teknik direktör César Peixoto yönetiminde kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar çıktığı 17 maçta 3 gol atıp 4 asist yaparak, ligde 4. sırada yer alan ve sezonun sürpriz ekiplerinden biri olan Gil Vicente'in başarısında önemli rol oynadı.
