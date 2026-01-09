09 Ocak
Trabzonspor'dan transfer hamlesi; Luis Esteves!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gil Vicente forması giyen Luis Esteves'i listesine aldı

Trabzonspor, orta sahadaki yaratıcılık sorununu çözmek adına rotasını Portekiz'e çevirdi.

Fatih Tekke'nin, "Ernest Muçi ile rekabet edecek bir hücumcu orta saha lazım" sözlerinden sonra bordomavililer, Gil Vicente formasıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Luis Esteves'i listesine aldı. İspanya'dan da iki kulübün Esteves'in peşinde olduğu belirtildi.

A Bola'nın haberine göre; Trabzonspor süreci hızlandırarak 27 yaşındaki 10 numaraya somut bir teklif sunacak. Tecrübeli oyuncu tekniği ve oyun görüşüyle Portekiz liginin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.


Transfer sürecindeki en büyük engel ise kulübü Gil Vicente'nin tutumu. Bu sezon ligde 4. sıraya kadar yükselen Portekiz ekibi, başarısının mimarlarından olan Esteves'i kış transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

Kulübün, kilit oyuncusunu satmamak adına yüksek bir bonservis bedeli belirleyebileceği bildirildi.

ETKİLEYİCİ SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Gil Vicente'ye katılan Luís Esteves, teknik direktör César Peixoto yönetiminde kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar çıktığı 17 maçta 3 gol atıp 4 asist yaparak, ligde 4. sırada yer alan ve sezonun sürpriz ekiplerinden biri olan Gil Vicente'in başarısında önemli rol oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
