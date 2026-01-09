Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi açıkladı





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kariyerine ülkesinin Lorient takımında başlayan Fransız oyuncu, sırasıyla Arsenal, Hertha Berlin, Olimpik Marsilya ve son olarak Lazio'da forma giydi.



Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gole imza attı.



Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 müsabakada görev yaptı.



Fenerbahçe , Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna dahil etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Kariyerine ülkesinin Lorient takımında başlayan Fransız oyuncu, sırasıyla Arsenal, Hertha Berlin, Olimpik Marsilya ve son olarak Lazio'da forma giydi.Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gole imza attı.Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 müsabakada görev yaptı.

"CAMİAMIZIN HAYAL ETTİĞİ SAVAŞAN TAKIMI KURACAĞIZ"

İmza töreninin ardından konuşan Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın vizyonuna vurgu yaptı.

Torunoğulları, "Başkanımız 'Sahada savaşan, sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde bile taraftarımızın alkışlayacağı bir takım kuracağız' diyordu. Biz de bunun temellerini atıyoruz. Matteo'nun bu takımın şampiyonluk yolunda önemli bir parçası olacağına inanıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Sabırla, camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız," ifadelerini kullandı.

DEVİN ÖZEK: "GERÇEK BİR SAVAŞÇI"

Sportif Direktör Devin Özek ise Guendouzi'nin mentalitesine dikkat çekti:

"Bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyu kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı. Sahada kulüp, takım ve taraftar için her şeyini veren bir oyuncu. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı'nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz," dedi.

GUENDOUZI: "DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Yeni transfer Matteo Guendouzi ise sarı-lacivertli formayı giymekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

"Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu dile getiren Guendouzi, "Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız." ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız, taraftarlara da özel bir mesaj göndererek, "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'ye "Ailemize hoş geldin" derken, sarı-lacivertli forma altında başarılarla dolu bir kariyer temennisinde bulundu.