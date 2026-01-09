Galatasaray'dan kupa finallerinde Fenerbahçe'ye üstünlük!

Bu yıl ilk kez dörtlü turnuva formatında düzenlenen Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, ezeli rakibine karşı serisini sürdürmeye çalışacak.
Asırlık iki çınarın 1962-63 sezonunda başlayan final maçı rekabetinde sarı-kırmızılıların büyük bir üstünlüğü bulunuyor.
İki takım, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 12 final maçında karşılaştı, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 9 kez kupayı havaya kaldırdı.
Türkiye Kupası'ndaki 5 finalin tamamını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'ye sadece Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçildi (2'ye 1). 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'nın önceki 4 finalinde de Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 3'e 1 üstün durumda.
Asırlık iki çınarın 1962-63 sezonunda başlayan final maçı rekabetinde sarı-kırmızılıların büyük bir üstünlüğü bulunuyor.
İki takım, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 12 final maçında karşılaştı, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 9 kez kupayı havaya kaldırdı.
Türkiye Kupası'ndaki 5 finalin tamamını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'ye sadece Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçildi (2'ye 1). 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'nın önceki 4 finalinde de Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 3'e 1 üstün durumda.