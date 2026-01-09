09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Galatasaray'dan kupa finallerinde Fenerbahçe'ye üstünlük!

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle oynadığı 12 finalin 9'unu kazanarak üstünlük sağladı.

calendar 09 Ocak 2026 10:48
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Bu yıl ilk kez dörtlü turnuva formatında düzenlenen Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, ezeli rakibine karşı serisini sürdürmeye çalışacak.

Asırlık iki çınarın 1962-63 sezonunda başlayan final maçı rekabetinde sarı-kırmızılıların büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 12 final maçında karşılaştı, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 9 kez kupayı havaya kaldırdı.


Türkiye Kupası'ndaki 5 finalin tamamını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'ye sadece Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçildi (2'ye 1). 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'nın önceki 4 finalinde de Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 3'e 1 üstün durumda.

