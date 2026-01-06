Hansi Flick'ten Joao Cancelo için açıklama!

Barcelona, Al Hilal forması giyen eski oyuncusu Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Romano'nun haberine göre, Katalan ekibi, Cancelo'nun kiralık transferi için Al Hilal ile anlaşma sağladı.Barcelona, Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak ve Al Hilal'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.Daha önce savunmaya takviye istediğini söyleyen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de Cancelo'nun geri dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu.Alman teknik adam," dedi.diyen Flick, Cancelo içindiye konuştu.Al Hilal forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Joao Cancelo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.