06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
0-0DA
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Hansi Flick'ten Joao Cancelo için açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takıma geri dönmeye hazırlanan Joao Cancelo için, "Geri dönmesine çok sevinirim." dedi.

calendar 06 Ocak 2026 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick'ten Joao Cancelo için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, Al Hilal forması giyen eski oyuncusu Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BARCELONA ANLAŞTI

Romano'nun haberine göre, Katalan ekibi, Cancelo'nun kiralık transferi için Al Hilal ile anlaşma sağladı.

4 MİLYON EURO

Barcelona, Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak ve Al Hilal'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.


Daha önce savunmaya takviye istediğini söyleyen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de Cancelo'nun geri dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu.

"İYİ BİR SEÇENEK"

Alman teknik adam, "Ekibimle konuştum. Ronald Araujo geri döndüğünde merkez savunmada seçeneklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Joao her iki bekte de oynayabilir. Anlaşma tamamlanırsa çok sevinirim. Merkez savunma oyuncusu transferini düşündük ancak bu transfer, altı ay için iyi bir seçenek." dedi.

"ÇOK MEMNUN OLURUM"

"Son iki yıldır, oyuncu seçerken akıllı davranmak zorundayız. Milyarlarca euro harcayamayız." diyen Flick, Cancelo için "Şimdi deneyimli bir oyuncuyu kadromuza katma fırsatımız var. Takımımıza katılırsa çok memnun olurum." diye konuştu.

Al Hilal forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Joao Cancelo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.