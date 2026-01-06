06 Ocak
Milan'da Christopher Nkunku gelişmesi!

Milan'da sakatlığı bulunan Christopher Nkunku, pazartesi gününün ardından bugün de (Salı) takımdan ayrı çalıştı.

Milan'da Christopher Nkunku gelişmesi!
Milan forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku, sakatlığının ardından bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Cagliari maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Fransız futbolcu, pazartesi gününün ardından salı günü de takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti.

İtalyan medyasında yer alan haberde, ayak bileğindeki ağrılar devam eden Nkunku'nun, perşembe günü Genoa ile oynanacak maçta da forma giymesinin şüpheli olduğu kaydedildi.

Milan forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

