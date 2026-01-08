Ahmed Kutucu'ya Atletico'ya kadar izin yok

Galatasaray'da takıma dahil edilecek oyuncular konusunda çalışmalar sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da kulübe teklifler geliyor.
Yerli oyuncular cephesinde Ahmed Kutucu için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde transferine onay verilebilecek.
Ancak Ahmed'in, Atletico Madrid maçı öncesinde takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.
Ahmed Kutucu, bu sezon oynadığı 9 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
