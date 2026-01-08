08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Karşıyaka'ya Cenk Ahmet'ten transfer yasağı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Karşıyaka Kulübü'ne transfer yasağı geldi.

calendar 08 Ocak 2026 13:37
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'la ilgili Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe yönetimiyle de masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamayınca genç yıldız adayını bu sezon kadroda tutma kararı alan Karşıyaka'ya transfer yasağı geldi.

Yeşil-kırmızılılar, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında forma giyen kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ın faizleriyle birlikte 950 bin TL'ye ulaşan alacağı nedeniyle Futbol Federasyonu'ndan transfer yasağı aldı.

Karşıyaka, yeni transferlerine Cenk Ahmet'in parasını ödeyip yasağı açtıktan sonra lisans çıkarabilecek. Kaf-Kaf'ta bu sezona kadar 2 yıl forma giyen 38 yaşındaki Cenk Ahmet halen 2'nci Lig'de Gebzespor'da görev yapıyor.

YAKUP ARDA RESMİ İMZAYI ATTI

Karşıyaka'nın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan renklerine bağlayarak geçen haftadan beri takımla antrenmana çıkardığı 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç imzayı attı. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek ilk yarıyı Sırbistan'da Novi Pazar takımında kiralık geçiren Yakup Arda'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Genç futbolcunun imza törenine Sportif Direktör Mehmet Ceyhun katıldı. Ara transferde daha önce amatör lig ekiplerinden Akkonakspor'dan sol bek Cumali Turhan'ı alıp, Ferdi, Selahattin, Bayram ve Mehmet Güneş'le vedalaşan Karşıyaka, transfer yasağını açıp takviyeleri sürdürecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
