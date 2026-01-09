Salih Uçan: 'Galatasaray'dan net daha iyiydik'

Beşiktaş 'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, HT Spor'da katıldığı programda hem siyah-beyazlıların oyun gidişatını hem de son derbilerde yaşananları değerlendirdi.

Uçan, takımın doğru yönde ilerlediğini vurgularken sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara da sitem etti.

Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Salih Uçan, oyun planı ve taktiksel gelişime dikkat çekerek, "Oyun planımızı, oyun gidişatımızı ve taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Sezon başı kampı daha iyi geçebilirdi çünkü kampın çok önemli olduğuna inanıyorum. Sergen hoca geldikten sonra ne oynadığını bilen, göze hoş gelen bir oyun ortaya çıkmaya başladı. Bu zaman isteyen bir süreç" dedi.

Sergen Yalçın'ın takıma olan etkisine de değinen tecrübeli futbolcu, hocanın net bir oyun planı olduğunu belirterek, "Antrenmanlarda da bunu görüyorum. Hoca geldikten sonra neredeyse herkes süre aldı. Ben de hocanın bana güvendiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'DAN DAHA İYİYDİK"

Derbi maçlara ayrı bir parantez açan Uçan, Galatasaray karşılaşmasında kırmızı karta kadar üstün olan tarafın Beşiktaş olduğunu savundu. "Galatasaray maçında sahada net olarak rakibimizden daha iyiydik. Kırmızı karttan sonra istemediğimiz bir bekleme moduna girdik. O gün sahadan kazanarak ayrılmamız gerekiyordu" diyen Salih Uçan, Fenerbahçe maçında da benzer bir senaryonun yaşandığını söyledi. Uçan, "Sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubuyduk. Skoru yakaladık ancak talihsiz bir kırmızı karttan sonra her şey değişti" şeklinde konuştu.

"BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYORUM"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da değinen Salih Uçan, eleştirilerin zaman zaman üzücü boyuta ulaştığını ifade etti. "Sosyal medyada yazılan bazı şeylere üzülüyorum. Beni tanımayan insanların 'takımda huzursuzluk yaratıyor' gibi yorumlar yapması çok anlamsız. Oynadığımda da oynamadığımda da eleştiriliyorum. Sosyal medya ucu bucağı olmayan bir yer" diyerek sözlerini tamamladı.