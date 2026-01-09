09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Salih Uçan: "Galatasaray'dan net daha iyiydik"

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Ocak 2026 08:30
Fotoğraf: AA
Salih Uçan: 'Galatasaray'dan net daha iyiydik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, HT Spor'da katıldığı programda hem siyah-beyazlıların oyun gidişatını hem de son derbilerde yaşananları değerlendirdi.
 
Uçan, takımın doğru yönde ilerlediğini vurgularken sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara da sitem etti.
 
Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Salih Uçan, oyun planı ve taktiksel gelişime dikkat çekerek, "Oyun planımızı, oyun gidişatımızı ve taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Sezon başı kampı daha iyi geçebilirdi çünkü kampın çok önemli olduğuna inanıyorum. Sergen hoca geldikten sonra ne oynadığını bilen, göze hoş gelen bir oyun ortaya çıkmaya başladı. Bu zaman isteyen bir süreç" dedi.
 
Sergen Yalçın'ın takıma olan etkisine de değinen tecrübeli futbolcu, hocanın net bir oyun planı olduğunu belirterek, "Antrenmanlarda da bunu görüyorum. Hoca geldikten sonra neredeyse herkes süre aldı. Ben de hocanın bana güvendiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı.
 
"G.SARAY'DAN DAHA İYİYDİK"
 
Derbi maçlara ayrı bir parantez açan Uçan, Galatasaray karşılaşmasında kırmızı karta kadar üstün olan tarafın Beşiktaş olduğunu savundu. "Galatasaray maçında sahada net olarak rakibimizden daha iyiydik. Kırmızı karttan sonra istemediğimiz bir bekleme moduna girdik. O gün sahadan kazanarak ayrılmamız gerekiyordu" diyen Salih Uçan, Fenerbahçe maçında da benzer bir senaryonun yaşandığını söyledi. Uçan, "Sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubuyduk. Skoru yakaladık ancak talihsiz bir kırmızı karttan sonra her şey değişti" şeklinde konuştu.
 
"BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYORUM"
 
Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da değinen Salih Uçan, eleştirilerin zaman zaman üzücü boyuta ulaştığını ifade etti. "Sosyal medyada yazılan bazı şeylere üzülüyorum. Beni tanımayan insanların 'takımda huzursuzluk yaratıyor' gibi yorumlar yapması çok anlamsız. Oynadığımda da oynamadığımda da eleştiriliyorum. Sosyal medya ucu bucağı olmayan bir yer" diyerek sözlerini tamamladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
