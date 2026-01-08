08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Galatasaray'da Yusuf Demir için kadro dışı kararı!

Galatasaray Yönetimi, takımda düşünülmeyen Yusuf Demir'i kadro dışı bırakacak. Detaylar...

calendar 08 Ocak 2026 15:40
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Yusuf Demir için kadro dışı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda şans vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için kadro dışı kararı alınacağı ortaya çıktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu, Haziran ayına kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. Yusuf Demir'in menajeri, devre arasında ayrılmak için para talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim ise bu duruma tepki gösterdi.

Yaşananlara sinirlenen Galatasaray yönetim, Ali Naci Küçük'ün haberine göre Yusuf Demir'i kadro dışı bırakmaya karar verdi. Genç futbolcunun, A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü.


Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer ettiği Yusuf Demir, toplamda 25 maçta, 2 gol ve 2 asist katkısı yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.