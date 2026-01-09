Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye tek değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için kararını verdi.
TRABZONSPOR'A GÖRE DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe derbisinin analizlerini tamamlayan başarılı teknik adam, Trabzonspor maçına göre kadroda bir değişiklik yapmayı planlıyor.
LUCAS TORREIRA
Savunma ve hücum hattından memnun olan Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'ya forma vermeyi planlıyor. Torreira'nın forma giymesiyle birlikte Gabriel Sara'nın yedek kulübesine geçmesi bekleniyor.
GABRIEL SARA VE LEMINA
Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisinde orta sahasının; Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'den oluşması bekleniyor.
Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev yapan Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinde kulübede hamle oyuncusu olacak.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Mario Lemina da yedek kulübesinde olacak.
TRABZONSPOR'A GÖRE DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe derbisinin analizlerini tamamlayan başarılı teknik adam, Trabzonspor maçına göre kadroda bir değişiklik yapmayı planlıyor.
LUCAS TORREIRA
Savunma ve hücum hattından memnun olan Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'ya forma vermeyi planlıyor. Torreira'nın forma giymesiyle birlikte Gabriel Sara'nın yedek kulübesine geçmesi bekleniyor.
GABRIEL SARA VE LEMINA
Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisinde orta sahasının; Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'den oluşması bekleniyor.
Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev yapan Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinde kulübede hamle oyuncusu olacak.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Mario Lemina da yedek kulübesinde olacak.