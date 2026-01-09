09 Ocak
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye tek değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde orta sahada Lucas Torreira'ya forma vermeyi planlıyor.

calendar 09 Ocak 2026 08:57
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için kararını verdi.

TRABZONSPOR'A GÖRE DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe derbisinin analizlerini tamamlayan başarılı teknik adam, Trabzonspor maçına göre kadroda bir değişiklik yapmayı planlıyor.

LUCAS TORREIRA

Savunma ve hücum hattından memnun olan Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'ya forma vermeyi planlıyor. Torreira'nın forma giymesiyle birlikte Gabriel Sara'nın yedek kulübesine geçmesi bekleniyor.

GABRIEL SARA VE LEMINA


Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisinde orta sahasının; Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'den oluşması bekleniyor.

Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev yapan Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinde kulübede hamle oyuncusu olacak.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Mario Lemina da yedek kulübesinde olacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
