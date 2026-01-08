08 Ocak
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye övgüler

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Mario Jardel, sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 08 Ocak 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye övgüler
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.

Özel bir organizasyon için İstanbul'da bulunan Jardel, "ligde en çok etkilendiği" ismin Arjantinli golcü olduğunu ifade etti.

"Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusunu cevaplayan Jardel, Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini ve Arjantinli yıldızın "ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını" vurguladı.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Mauro Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.

