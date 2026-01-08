Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye övgüler

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.
Özel bir organizasyon için İstanbul'da bulunan Jardel, "ligde en çok etkilendiği" ismin Arjantinli golcü olduğunu ifade etti.
"Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusunu cevaplayan Jardel, Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini ve Arjantinli yıldızın "ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını" vurguladı.
Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Mauro Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.
Özel bir organizasyon için İstanbul'da bulunan Jardel, "ligde en çok etkilendiği" ismin Arjantinli golcü olduğunu ifade etti.
"Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusunu cevaplayan Jardel, Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini ve Arjantinli yıldızın "ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını" vurguladı.
Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Mauro Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.