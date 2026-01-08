Sarunas Jasikevicius'tan geleceği için net mesaj!

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi 2025-26 sezonunun ardından sona erecek olan başantrenör Sarunas Jasikevicius, geleceğiyle ilgili net mesajlar verdi.

BasketNews'e konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiğini doğrularken, önceliğinin açık şekilde Fenerbahçe olduğunu vurguladı.

Kulüp içindeki ortamdan son derece memnun olduğunu dile getiren Jasikevicius, "Gelecek ve kulübümüzün durumu hakkında çok konuşuyoruz. Bu takımda kendimi seviliyor ve destekleniyor hissediyorum. Bundan daha iyi bir durum başka bir yerde olabilir mi, bilmiyorum," ifadelerini kullandı.

"TERCİHİM NET: FENERBAHÇE"

Mevcut sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden deneyimli koç, başka EuroLeague kulüplerinden gelebilecek olası tekliflerle ilgili soruya ise net bir yanıt verdi:

"Mutlak öncelik Fener olmalı."

Bu yaklaşımının nedenlerini de açıklayan Jasikevicius, "Burada destekleniyorum, sevildiğimi hissediyorum ve benimle aynı düşüncede olan insanlarla çalışıyorum. Elbette mutlak öncelik Fener olacak," dedi.

Özel hayatın önemine de değinen Litvanyalı çalıştırıcı, "İki çocuk, bir eş ve hayat var; bunları görmezden gelemezsiniz. Ama ben buraya iyi yaşamak için değil, işimi yapmak için geldim," sözleriyle profesyonel bakış açısını ortaya koydu.

EUROLEAGUE'DEKİ KOÇ DEĞİŞİMLERİNE YORUM

EuroLeague'de sezon ortasında yaşanan teknik direktör değişiklikleri de röportajın gündem maddeleri arasındaydı.

20 takımlı ligde altı başantrenörün görevine son verilmesini değerlendiren Jasikevicius, "Artık bana bir şey hissettirmiyor. O kadar da genç değilim," diyerek bu duruma alışkın olduğunu belirtti.

Bu noktada Fenerbahçe'deki istikrarın önemine dikkat çeken tecrübeli koç, kulüp genel menajeri Derya Yannier için ise dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Fenerbahçe'ye gelmemin nedeni Derya'nın normal bir insan olduğunu bilmemdi. Bizim işimizde normal insan bulmak çok zor."

NBA İHTİMALİNE MESEAFELİ DURUŞ

NBA ile ilgili sorulara da yanıt veren Jasikevičius, lig isminden ziyade çalışma ortamının belirleyici olduğunu vurguladı.

"Önemli olan nerede çalıştığınız değil; oyunu anlayan, sizi destekleyen ve ilk kötü gidişte sırtınızı dönmeyecek insanlarla çalışmak," diyen Litvanyalı koç, doğru destek sisteminin başarı için kritik olduğunun altını çizdi.

NBA basketbolunun mevcut yönelimine de değinen Jasikevicius, analitiğin önemine katıldığını ancak kadro yapısının her şeyden önce geldiğini ifade etti:

"Daha fazla üçlük atmanın öneminden bahsediliyor ama asıl mesele elinizdeki oyunculara uyum sağlamak. O oyuncular yoksa o basketbolu oynayamazsınız. Oyuncular en önemli şeydir."

"KARAR VERİRKEN SAYILARA BAKARIM"

Analitik yaklaşımın yalnızca NBA'e özgü olmadığına dikkat çeken Jasikevicius, kendi felsefesinin uzun süredir sayılara dayandığını söyledi. "Sayıları gerçekten severim. Şüphe olduğunda doğrudan istatistiklere bakarsınız, böylece duygular devreye girmez," ifadelerini kullanan deneyimli çalıştırıcı, rakamların önyargıları ortadan kaldırdığını belirtti.

"Bazen sayılar, fikrinizin doğru olmadığını gösterir. O noktada duygulara değil, sayılara yaslanırsınız," sözleriyle karar verme sürecini özetleyen Jasikevičius, rasyonel yaklaşımının altını çizdi.