CANLI Fenerbahçe Samsunspor maçı izle, FB Samsun Canlı ATV izle

Fenerbahçe Samsunspor maçı ATV yayın linki | Fenerbahçe Samsunspor maçını Facebook, Twitter, Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak ATV'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Samsunspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz derbi maçı izleme detayları

Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz ATV izle! Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde bu linke tıklayarak ATV'den izleyebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının adresi ATV ve A Spor'dur. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
75. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu. Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA İLK MAÇ

Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.

SON 4 MAÇTA BERABERLİK

Fenerbahçe ile Samsunspor, rekabetteki son 4 müsabakada yenişemedi. Tamamı Süper Lig'de oynana söz konusu karşılaşmalarda 2 kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2 beraberlikler yaşandı.


FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek rekabet tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Kerem, Duran.



Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Soner Gönül, Zeki Yavru, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp Aydın, Tomasson, Holse, Marius.



YENİ FORMATTA İLK MAÇ

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapacak. Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor. Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

MUSABA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya aldığı Hollandalı hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak. Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Anthony Musaba, kadroya dahil edilirken İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti: "Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"

4. SÜPER KUPA'YI İSTİYOR

Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce bu mutluluğa 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 3 kez ulaştı. Fenerbahçe, 2012, 2013 ve 2024 yıllarında ise kupayı kaybetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPALARI

Fenerbahçe, 1965-66'dan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1967-68, 1972-73, 1974-75, 1983-84, 1984-85 ve 1989-90 yıllarında kazandı. Fenerbahçe, 1969-70, 1973-74, 1977-78, 1978-79, 1982-83, 1988-89 ve 1995-96 yıllarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

