09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Trabzonspor'dan Aran Şimşir için yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, milli futbolcu Aral Şimşir için yeni bir teklif yaptı.

calendar 09 Ocak 2026 09:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan Aran Şimşir için yeni teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Danimarka'da Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir'i gündemine alan Trabzonspor, ilk teklifinin kabul edilmemesinin ardından yeni bir hamle yaptı.

İlk temaslarda Bordo-Mavililer, 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklifi yapmıştı. Ancak Midtjylland bu teklifi kabul etmemişti. Bordo-Mavili ekibin, milli oyuncu için Midtjylland'a 8,5 milyon Euro'yu bulan yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.

Danimarka ekibinin kış transfer döneminde göndermeye sıcak bakmadığı Aral için Trabzonspor'un yeni teklifini değerlendirdiği belirtildi.


Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakan Aral Şimşir'in iki kulübün anlamasını beklediği öğrenildi. Aral Şimşir, bu sezon 32 maça çıkıp 7 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.