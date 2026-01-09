Danimarka'da Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir'i gündemine alan Trabzonspor, ilk teklifinin kabul edilmemesinin ardından yeni bir hamle yaptı.
İlk temaslarda Bordo-Mavililer, 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklifi yapmıştı. Ancak Midtjylland bu teklifi kabul etmemişti. Bordo-Mavili ekibin, milli oyuncu için Midtjylland'a 8,5 milyon Euro'yu bulan yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.
Danimarka ekibinin kış transfer döneminde göndermeye sıcak bakmadığı Aral için Trabzonspor'un yeni teklifini değerlendirdiği belirtildi.
Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakan Aral Şimşir'in iki kulübün anlamasını beklediği öğrenildi. Aral Şimşir, bu sezon 32 maça çıkıp 7 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti.
İlk temaslarda Bordo-Mavililer, 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklifi yapmıştı. Ancak Midtjylland bu teklifi kabul etmemişti. Bordo-Mavili ekibin, milli oyuncu için Midtjylland'a 8,5 milyon Euro'yu bulan yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.
Danimarka ekibinin kış transfer döneminde göndermeye sıcak bakmadığı Aral için Trabzonspor'un yeni teklifini değerlendirdiği belirtildi.
Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakan Aral Şimşir'in iki kulübün anlamasını beklediği öğrenildi. Aral Şimşir, bu sezon 32 maça çıkıp 7 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti.