08 Ocak
Arsenal-Liverpool
0-0
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
1-2
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
2-2
08 Ocak
AC Milan-Genoa
1-1
08 Ocak
PSG-Marsilya
6-3

Arsenal - Liverpool maçından gol sesi çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal'in Liverpool'u konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.

calendar 09 Ocak 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal, Liverpool'u konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona erdi.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 49 yapan Arsenal, Manchester City ile Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Üst üste üçüncü beraberliğini alan 4. sıradaki Liverpool ise 35 puana çıktı.

Arsenal sıradaki maçında Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Burnley'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
