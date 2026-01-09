Arsenal - Liverpool maçından gol sesi çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal, Liverpool'u konuk etti.



Emirates Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona erdi.



Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 49 yapan Arsenal, Manchester City ile Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.



Üst üste üçüncü beraberliğini alan 4. sıradaki Liverpool ise 35 puana çıktı.



Arsenal sıradaki maçında Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Burnley'yi ağırlayacak.



