Galatasaray'da hedef 8. şampiyonluk

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Galatasaray, 2006'dan bu yan "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı.
Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor.
Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.
