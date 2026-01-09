08 Ocak
Real Madrid - Atletico Madrid maçında ortalık karıştı

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale çıktı. Maç sırasında Diego Simeone'nin Vinicius Jr'a söyledikleri ve yaptığı hareketler sahada gerginliğe yol açtı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Alinma Bank Stadı, İspanya Süper Kupa yarı finaline ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk etti.

REAL MADRID FİNALE ÇIKTI

Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle derbiyi 2-1 kazandı. Atletico Madrid'in tek golü ise 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi. Bu sonuçla Real Madrid, Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu.


ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, GERGİNLİK YAŞANDI

Milli futbolcu Arda Güler, Vinicius Jr'ın yerine 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sırada Diego Simeone'nin Vinicius'a söylediği sözler ve yaptığı hareketler saha kenarında karışıklığa neden oldu.

'FLORENTINO SENİ KOVACAK!'

Brezilyalı oyuncu kenara gelirken Simeone tribünleri göstererek, "Dinle, seni ıslıklıyorlar" dedi. Ayrıca Simeone'nin, "Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Bu sözler Vinicius'u sinirlendirdi ve tecrübeli teknik adamın üzerine yürüdü. Taraflar kısa sürede ayrılarak kavga büyümeden önlendi.

ALONSO'DAN SİMEONE'YE TEPKİ

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananlar için Simeone'ye tepki gösterdi. Alonso, "Simeone'nin Vini'ye söylediklerini duydum ve hoşuma gitmedi. Böyle konuşamazsın, bazı şeyler sınırları aşıyor." dedi.

SİMEONE: 'SAHADA OLAN SAHADA KALIR'

Maç sonrası konuyla ilgili sorulan soruya Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, "Vini'ye söyleyecek bir şeyim yok. Sahada olan sahada kalır. Real Madrid'in tüm oyuncularına büyük saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
