Real Madrid - Atletico Madrid maçında ortalık karıştı

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Alinma Bank Stadı, İspanya Süper Kupa yarı finaline ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk etti.Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle derbiyi 2-1 kazandı. Atletico Madrid'in tek golü ise 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi. Bu sonuçla Real Madrid, Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu.Milli futbolcu Arda Güler, Vinicius Jr'ın yerine 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sırada Diego Simeone'nin Vinicius'a söylediği sözler ve yaptığı hareketler saha kenarında karışıklığa neden oldu.Brezilyalı oyuncu kenara gelirken Simeone tribünleri göstererek,dedi. Ayrıca Simeone'nin,ifadelerini kullandığı iddia edildi. Bu sözler Vinicius'u sinirlendirdi ve tecrübeli teknik adamın üzerine yürüdü. Taraflar kısa sürede ayrılarak kavga büyümeden önlendi.Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananlar için Simeone'ye tepki gösterdi. Alonso,dedi.Maç sonrası konuyla ilgili sorulan soruya Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone,yanıtını verdi.