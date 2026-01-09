09 Ocak
Beşiktaş, Agbadou transferinde son aşamaya geldi

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için Wolverhampton ile önemli aşama kaydetti; Fildişi Sahilli savunmacı anlaşma sağlanırsa turnuva sonrası İstanbul'a gelecek.

09 Ocak 2026 11:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Ailevi sorunlar nedeniyle Gabriel Paulista'nın Brezilya'ya gitmesinin ardından Beşiktaş, stoper transferinde strateji değiştirmek zorunda kaldı.
 
Sol stoper yerine sağ stoper takviyesi için gaza basan siyah-beyazlı kurmaylar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 1 numaralı tercihi Emmanuel Agbadou'nun transferinde önemli aşama kat etti.
 
28 yaşındaki savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Fildişi Sahilli oyuncunun satın alma opsiyonu 15 milyon euroya yükseltildi.
 
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI
 
Wolverhampton ile sıkı pazarlığa giren Serdal Adalı yönetimi, transferi bitirmek büyük çaba sarf ediyor.
 
Aradaki fark azalırken, iki kulübün uzlaşması ve transferin tamamlanması bekleniyor.
 
Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'nin başarısı için mücadele eden 28 yaşındaki defans oyuncusu, anlaşma sağlandığı takdirde turnuvanın ardından imza için İstanbul'a gelecek. 1.92 boyundaki dev savunmacının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
 
20 MİLYON EURO
 
Wolverhampton piyasa değeri 18 milyon euro olan Emmanuel Agbadou'nun transferi için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
 
SKORA DA KATKI VERİYOR
 
Güçlü fizik yapısı ile dikkat çeken ve ikili mücadelelerde forvetlerin adeta kabusu haline gelen Agbadou, skora da katkıda bulunuyor. Premier Lig'de 13 maçta görev alan Agbadou, EFL Cup'ta Chelsea ağlarını 2 kez havalandırdı.
 
GABON MAÇINDA OYNADI
 
Agbadou Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası'nda 31 Aralık 2025'te oynadığı ve 3-2 kazandığı Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. 
 
Söz konusu maçta 6 hava topu mücadelesinin 5'inden galibiyetle ayrılan başarılı savunmacı, 4 tehlike engellerken, 3 de top çaldı. Maçı 6.9 puanla tamamlayan Agbadou, teknik heyet görev verdiği takdirde yarın Mısır karşısına çıkacak.
 
SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
