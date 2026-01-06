06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
0-0DA
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Jose Mourinho'dan Ruben Amorim ve Manchester United yanıtı!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ve İngiliz ekibinin yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

calendar 06 Ocak 2026 18:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan Ruben Amorim ve Manchester United yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, basın toplantısında Manchester United'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Mourinho, "Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. Onun yaşadığı durumu anlıyor musunuz? Bu ayrılık, Portekiz'deki teknik direktörler için bir baskı mı?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:


"Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum.

Her teknik direktör, kendi adına cevap verecektir. Manchester United'daki kariyerimi iyi biliyorum ve ayrılmamın nedenini de iyi biliyorum. Her zaman yaptığım veya yapmaya çalıştığım gibi, bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır... Sonra yorum yapmam, dışarıdan olanları fazla analiz etmem. Hikaye orada kaldı, rakamlar orada ve kazandığım üç madalya evimde.

Ruben'e ne olduğu, sadece onun analiz edeceği bir şey. Onu tanıdığım kadarıyla, bunu yapacağına inanıyorum. Bunu sizinle paylaşıp durum hakkındaki görüşünü açıklayacak mı, bunu bilmiyorum."

RUBEN AMORIM'E VEDA

Manchester United, alınan istikrarsız sonuçların ardından geçen sezon göreve getirdiği Ruben Amorim ile pazartesi günü yollarını ayırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
