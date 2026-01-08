Matteo Guendouzi, Fenerbahçe için geldi!

Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı.
Fransız orta saha oyuncusu, perşembe günü saat 14.00 sularında Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.
4.5+1 YILLIK ANLAŞMA
Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
KARİYERİ
Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.
PERFORMANSI
Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Fenerbahçe için yola çıktı; Matteo Guendouzi✈️ pic.twitter.com/AsVP5U66eY
— Sporx (@sporx) January 8, 2026