08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe için geldi!

Fenerbahçe'nin anlaştığı Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi.

calendar 08 Ocak 2026 14:10
Fotoğraf: X.com
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe için geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı.

Fransız orta saha oyuncusu, perşembe günü saat 14.00 sularında Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.


4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

KARİYERİ

Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.

PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

 

 





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.