Mourinho rahat durmuyor; Türk futboluna gönderme

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'ya evinde 3-1 yenilen Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, hakem Joao Pinheiro'yu ağır sözlerle eleşirdi ve Türk futboluna gönderme yaptı.Mourinho, "SC Braga ve Carlos'tan özür dilerim. SC Braga'nın galibiyeti hak ettiğini söyleyemem. Benfica'nın yenilgiyi hak ettiğini söylemeliyim. Korkunç bir ilk yarı oynayan taraf bizdik. Hakem Joao Pinheiro, ceza sahası dışında bir penaltı kararı verdiğinden itibaren, olumlu bir ruh yerine, olumsuzluk, gerginlik, korkunç bir top hakimiyeti ve inanılmaz top kayıpları yaşandı. Her açıdan korkunç bir ilk yarıydı. Bu kadar çok teknik hata varken, taktiksel analiz hataları da var gibi görünüyor, ancak bence böyle bir şey olmadı. Hiçbir koşulda kabul edilemez." dedi.Portekizli teknik adam, "İkinci yarıda ise tam tersi, yine açıklanamaz bir durum yaşandı. Cesur, agresif bir oyunla Braga'yı zorlamaya başladık, bunu devre arasında konuştuk. İlk gol önemliydi. Sonra yediğimiz üçüncü gol açıklanamaz... Takımlarım sonucu çevirmek istediğinde, defansif hatalar yapamayız. Alan içinde daha fazla derinlik ve varlık sağlamak için Ivanovic ve Lopes Cabral'ı oyuna aldık, ancak bir duran topta üçüncü golü yedik, bu da kaybeden takımın tekrar kaybetmek için bir şeyler yaptığı anlamında, adeta pastanın üzerine krema koymak gibi oldu." ifadelerini kullandı.Mourinho, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor." dedi.Hakemi de eleştiren deneyimli teknik adam, "Ligin en güçlü takımı Porto'yla oynayacağız, puanlar bunu gösteriyor. Hakem Joao Pinheiro'nun, tüm takımların kaptanlarına karşı böyle davranıp davranmayacağını bilmiyorum. Çok şüpheliyim. Neredeyse onu oyundan atmak istiyor gibiydi. Otamendi... Belki de bir Dünya Şampiyonu'nu oyundan atmak hakemin özgeçmişi için iyidir. Bana tamamen saçma geliyor, Antonio Silva yok, Otamendi yok... Tomas ve bir gençle oynamak işi daha da zorlaştırıyor. Umarım hepimizin hissettiği yaralı gurur ve suçluluk duygusu... Oyuncuların kendilerinden en iyi şekilde yararlanabileceklerine inanıyorum. Ligde Dragao'da FC Porto ile oynanacak maç sağlam ve ciddi bir maç olacak. Ligin ilk yarısında onlara karşı kaybetmeyen tek takım bizdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.