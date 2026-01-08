08 Ocak
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu!

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Adem Yeşilyurt transferi için Maribor ile prensip anlaşması sağladıklarını söyledi.

08 Ocak 2026 16:09 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu!
Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Cicibaş, transferi gündem olan 18 yaşındaki futbolcuları Adem Yeşilyurt ile ilgili konuştu.

Aygün Cicibaş, genç futbolcunun transferi için Acun Ilıcalı'nın takımlarından Maribor ile prensip anlaşması sağladıklarını söyledi.


Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak. 18.00'deki yönetim kurulu toplantımızda transfere onay verilirse imza süreci başlayacak." dedi.

Karşıyaka'da bu sezon 9 maçta süre bulan Adem Yeşilyurt, 1 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
