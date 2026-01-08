Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu!

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.Cicibaş, transferi gündem olan 18 yaşındaki futbolcuları Adem Yeşilyurt ile ilgili konuştu.Aygün Cicibaş, genç futbolcunun transferi için Acun Ilıcalı'nın takımlarından Maribor ile prensip anlaşması sağladıklarını söyledi.Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş,dedi.Karşıyaka'da bu sezon 9 maçta süre bulan Adem Yeşilyurt, 1 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.