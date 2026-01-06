Eda Kök ve Mustafa Kök Ayrıldı mı?

Sempatik tavırları ve aile yaşantılarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Eda Kök ve Mustafa Kök, son günlerde hayranlarını endişelendiren bir sessizliğe büründü. Genellikle her anlarını takipçileriyle paylaşan çiftin, son dönemde yan yana gelmemesi ve Mustafa Kök'ün profilindeki bazı değişiklikler "Boşanıyorlar mı?" iddialarını güçlendirdi. Arama motorlarında "Eda Kök boşandı mı?" ve "Mustafa Kök evi mi terk etti?" sorguları hız kazanırken, çiftten gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. İşte fenomen çiftin ilişkisine dair kulislerde konuşulanlar...

6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Eda Kök ve Mustafa Kök cephesinden yapılmış resmi bir ayrılık veya boşanma açıklaması bulunmuyor. Ancak takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bazı detaylar, ikili arasında bir kriz olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor. Özellikle Eda Kök'ün son videolarında yalnız olması ve "yeni bir başlangıç" temalı imalı paylaşımları, kafalarda soru işareti bıraktı.



Sosyal medyada bir grup kullanıcı, bunun sadece bir "reklam çalışması" veya "nazar değmesin diye gizlilik" kararı olduğunu savunurken; bir diğer grup ise çiftin sessiz sedasız yollarını ayırma aşamasında olduğunu iddia ediyor. Eda Kök'ün hikayelerinde (story) gelen "Neden Mustafa yok?" sorularına henüz yanıt vermemesi ise gizemi koruyor.

