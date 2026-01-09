09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
14:30
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Nijerya'daki krizi Beşiktaşlı Ndidi çözdü!

Afrika Uluslar Kupası öncesi ödeme kriziyle sarsılan Nijerya Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, primlerin yatırılmaması halinde bonusları cebinden ödeyeceğini açıklayarak krizi çözdü.

calendar 09 Ocak 2026 09:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Afrika Uluslar Kupası'nda Cumartesi günü Cezayir ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan Nijerya Milli Takımı'nda, turnuva öncesinde başlayan ödeme krizi gündeme damga vurmuştu.
 
Bir süredir prim ve maaş ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle oyuncuların antrenmanlara çıkmama ihtimalini değerlendirdiği öğrenilmişti.
 
Yaşanan krize takımın yıldız isimlerinden, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi el attı. 29 yaşındaki deneyimli orta saha, sorunun büyümesini engelleyen bir açıklama yaparak takım arkadaşlarını ve teknik ekibi rahatlattı.
 
"SÖZ VERDİM, BEN ÖNDEYECEĞİM"
 
Ndidi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personele ve oyunculara, yetkililer Cumartesi gününden önce ödeme yapmazsa, bonusları şahsen ben ödeyeceğime dair söz verdim" ifadelerini kullandı.
 
Yıldız futbolcunun bu çıkışı, Nijerya Milli Takımı'nda krizin yatışmasını sağlarken, oyuncuların Cezayir maçı öncesinde tamamen sahaya odaklanmasına yardımcı oldu.
 
Ndidi'nin liderliği ve fedakarlığı, Nijerya kamuoyunda da büyük takdir topladı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
