Cremonese ile Cagliari berabere kaldı

İtalya Serie A 19. hafta maçında Cremonese ile Cagliari karşılaştı.
Stadio Giovanni Zini'de oynanan maç 2-2 berabere bitti.
Cremonese'nin golleri 4. dakikada Dennis Johnsen ve 29. dakikada Jamie Vardy'den geldi. Cagliari'nin gollerini ise 51. dakikada Michel Ndary Adopo ve 88. dakikada Yael Fritz Junior Trepy attı.
Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy 66. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Cremonese 22 puan olurken, Cagliari 19 puan oldu.
Ligin sonraki maçında Cremonese, Juventus'a konuk olacak. Cagliari ise Genoa deplasmanına gidecek.