08 Ocak
Arsenal-Liverpool
0-035'
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
1-274'
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
2-2
08 Ocak
AC Milan-Genoa
0-1DA
08 Ocak
PSG-Marsilya
6-3

Cremonese ile Cagliari berabere kaldı

İtalya Serie A 19. haftasında Cremonese ile Cagliari arasındaki maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

calendar 08 Ocak 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cremonese ile Cagliari berabere kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A 19. hafta maçında Cremonese ile Cagliari karşılaştı.
 
Stadio Giovanni Zini'de oynanan maç 2-2 berabere bitti.
 
Cremonese'nin golleri 4. dakikada Dennis Johnsen ve 29. dakikada Jamie Vardy'den geldi. Cagliari'nin gollerini ise 51. dakikada Michel Ndary Adopo ve 88. dakikada Yael Fritz Junior Trepy attı.
 
Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy 66. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Bu sonuçla birlikte Cremonese 22 puan olurken, Cagliari 19 puan oldu.
 
Ligin sonraki maçında Cremonese, Juventus'a konuk olacak. Cagliari ise Genoa deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.