İbrahim Hacıosmanoğlu, Antalyaspor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

calendar 08 Ocak 2026 20:37
Haber: AA, Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti.
 
Tesisleri gezen Hacıosmanoğlu'nun, A takım çalışma alanları, altyapının mevcut durumu ve kulüp bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den bilgi aldığı kaydedildi.
 
Ardından gerçekleştirilen toplantıda ise, sürdürülebilir gelişim hedefleri ve geleceğe yönelik projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
 
Ziyarette, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Antalyaspor'un eski başkanı Sinan Boztepe de yer aldı.
 
Perçin'in, ziyaretlerinden dolayı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür ettiği ifade edildi.
