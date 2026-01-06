-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Kıdem Tazminatı Tavanı 2026 Ne Kadar Oldu? Ocak-Haziran Dönemi Yeni Üst Sınır ve Hesaplama Örnekleri
Haber Tarihi: 06 Ocak 2026 17:19 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ocak 2026 17:22
Kıdem Tazminatı Tavanı 2026 Ne Kadar Oldu? Ocak-Haziran Dönemi Yeni Üst Sınır ve Hesaplama Örnekleri
2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Ocak-Haziran 2026 dönemi için geçerli yeni kıdem tazminatı üst sınırı, hesaplama tablosu ve damga vergisi detayları haberimizde.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı netleşti. Memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olarak belirlenen bu rakam, özellikle brüt maaşı yüksek olan beyaz yakalı çalışanların ve emeklilik dilekçesi vereceklerin alacağı toplam tutarı ciddi oranda artırdı. İşte 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak o rakam...
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?2025 yılının ikinci yarısında 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, 2026 yılının ilk altı ayı için şu şekilde güncellendi:Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı: 64.948,77 TLGeçerlilik Tarihi: 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026Bu rakam, bir çalışanın çalıştığı her bir tam yıl için alabileceği maksimum brüt tazminat miktarını ifade eder. Çalışanın brüt maaşı bu rakamdan yüksek olsa dahi, tazminat hesabı bu tavan fiyat üzerinden yapılır.ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN TAZMİNAT TABANIAsgari ücret zammı ile birlikte, en düşük kıdem tazminatı tutarı (taban) da değişti. 2026 yılı için belirlenen yeni brüt asgari ücret doğrultusunda:Kıdem Tazminatı Tabanı (1 Yıl İçin): 33.029,59 TL2026 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA ÖRNEĞİYeni tavanın yüksek maaşlı bir çalışana etkisini şu örnekle açıklayabiliriz:
Örnek: 10 yıl kıdemi olan ve brüt maaşı 100.000 TL olan bir çalışan işten çıkarıldığında;Eski Tavana Göre (2025 Son): 53.919,68 TL x 10 Yıl = 539.196,80 TLYeni Tavana Göre (2026 Ocak): 64.948,77 TL x 10 Yıl = 649.487,70 TLFark: Çalışan, yeni tavan sayesinde yaklaşık 110.290 TL daha fazla brüt tazminat alacaktır.Not: Kıdem tazminatı ödemelerinde sadece %0,759 (binde 7,59) oranında damga vergisi kesintisi yapılır; gelir vergisi kesilmez.EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERECEKLER DİKKAT!Uzmanlar, brüt maaşı tavanın üzerinde olan çalışanların emeklilik dilekçelerini 1 Ocak 2026 sonrasında vermelerinin, yeni tavan fiyatından yararlanmaları adına daha avantajlı olduğunu vurguluyor. 31 Aralık'ta ayrılan bir çalışan eski tavana tabi olurken, 1 Ocak ve sonrasında ayrılanlar 64.948,77 TL'lik yeni tavandan faydalanabiliyor. PNG to DST free online
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.