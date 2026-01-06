Kıdem Tazminatı Tavanı 2026 Ne Kadar Oldu? Ocak-Haziran Dönemi Yeni Üst Sınır ve Hesaplama Örnekleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı netleşti. Memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olarak belirlenen bu rakam, özellikle brüt maaşı yüksek olan beyaz yakalı çalışanların ve emeklilik dilekçesi vereceklerin alacağı toplam tutarı ciddi oranda artırdı. İşte 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak o rakam...

2025 yılının ikinci yarısında 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, 2026 yılının ilk altı ayı için şu şekilde güncellendi:

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı: 64.948,77 TL

Geçerlilik Tarihi: 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026

Bu rakam, bir çalışanın çalıştığı her bir tam yıl için alabileceği maksimum brüt tazminat miktarını ifade eder. Çalışanın brüt maaşı bu rakamdan yüksek olsa dahi, tazminat hesabı bu tavan fiyat üzerinden yapılır.

Asgari ücret zammı ile birlikte, en düşük kıdem tazminatı tutarı (taban) da değişti. 2026 yılı için belirlenen yeni brüt asgari ücret doğrultusunda:

Kıdem Tazminatı Tabanı (1 Yıl İçin): 33.029,59 TL

Yeni tavanın yüksek maaşlı bir çalışana etkisini şu örnekle açıklayabiliriz:

Örnek: 10 yıl kıdemi olan ve brüt maaşı 100.000 TL olan bir çalışan işten çıkarıldığında;

Eski Tavana Göre (2025 Son): 53.919,68 TL x 10 Yıl = 539.196,80 TL

Yeni Tavana Göre (2026 Ocak): 64.948,77 TL x 10 Yıl = 649.487,70 TL

Fark: Çalışan, yeni tavan sayesinde yaklaşık 110.290 TL daha fazla brüt tazminat alacaktır.

Not: Kıdem tazminatı ödemelerinde sadece %0,759 (binde 7,59) oranında damga vergisi kesintisi yapılır; gelir vergisi kesilmez.