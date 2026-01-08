08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Fenerbahçe'de Ramil Guliyev'e görev

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Fenerbahçe'nin yeni atletizm şube sorumlusu oldu.

calendar 08 Ocak 2026 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Ramil Guliyev'e görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, atletizm şube sorumluluğuna dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, kulüp binasındaki imze töreninde Fenerbahçe Atletizm Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural ile Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan da yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Ramil Guliyev'e yeni görevinde başarı diledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.