Mert Günok: 'Gün gelir, herkes evine döner'

Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok, Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferinin gerçekleşmesinin ardından milli kaleci sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımda bulundu.

İşte Mert Günok'un paylaşımı:

"Göztepe'de bir halı sahada başlayan, bir haftalık futbol okuluyla devam eden ve Fikirtepe Fenerbahçe Tesisleri'nde minik takımla filizlenen bir serüvendi benimki. Sahalar daha toprakken canımın yanmasına aldırmadan, bir gün Fenerbahçe kalesini koruma hayaliyle çalışırdım. Okuldan çıkar, koşa koşa idmana yetişirdim. 14 yaşındaydım Dereağzı'na geçtiğimizde. Fenerbahçe efsanelerinden Yavuz Şimşek ile yaptığım antrenmanları dün gibi hatırlıyorum. Ve Samandıra'ya ilk geldiğim gün. Genç takımla antrenman yaparken, hemen A takım antrenmanına gitmem gerektiğini söylemişlerdi. Bir rüyaydı benim için. Ve o rüya; hayatımın en güzel gerçekliklerinden birine dönüştü.

15 Ağustos 2010. Kadıköy'de ilk maçım. Dün gibi aklımda. Trabzon'daki o 70. dakika, 2010-2011 sezonu sonunda kazandığımız şampiyonluk, 2014 yılında hem ligde hem de Süper Kupa'da yaşadığımız şampiyonluklar. İki kez üst üste Türkiye Kupası. Ayrılık da yaşadık. Ama bilirim ki zaman, en güzel ilaçtır bu hayatta.

Fenerbahçeli efsanelere benzemek için birkaç beden büyük forma giyen o çocuk, şimdi daha fazla yaşanmışlıkla ve olgunlukla; yeni şampiyonlukların hayalini kuruyor. Hikayenin ilk sayfasında imzayı buraya atmıştım, son imzam da buraya.

Ve gün gelir herkes evine döner.

Birlikte nice zaferlere..."

Mert GÜNOK