08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
0-01'
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Mert Günok: "Gün gelir, herkes evine döner"

Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan milli kaleci Mert Günok, transferinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

calendar 08 Ocak 2026 19:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Mert Günok: 'Gün gelir, herkes evine döner'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok, Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Transferinin gerçekleşmesinin ardından milli kaleci sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımda bulundu.
 
İşte Mert Günok'un paylaşımı:
 
"Göztepe'de bir halı sahada başlayan, bir haftalık futbol okuluyla devam eden ve Fikirtepe Fenerbahçe Tesisleri'nde minik takımla filizlenen bir serüvendi benimki. Sahalar daha toprakken canımın yanmasına aldırmadan, bir gün Fenerbahçe kalesini koruma hayaliyle çalışırdım. Okuldan çıkar, koşa koşa idmana yetişirdim. 14 yaşındaydım Dereağzı'na geçtiğimizde. Fenerbahçe efsanelerinden Yavuz Şimşek ile yaptığım antrenmanları dün gibi hatırlıyorum. Ve Samandıra'ya ilk geldiğim gün. Genç takımla antrenman yaparken, hemen A takım antrenmanına gitmem gerektiğini söylemişlerdi. Bir rüyaydı benim için. Ve o rüya; hayatımın en güzel gerçekliklerinden birine dönüştü.
 
15 Ağustos 2010. Kadıköy'de ilk maçım. Dün gibi aklımda. Trabzon'daki o 70. dakika, 2010-2011 sezonu sonunda kazandığımız şampiyonluk, 2014 yılında hem ligde hem de Süper Kupa'da yaşadığımız şampiyonluklar. İki kez üst üste Türkiye Kupası. Ayrılık da yaşadık. Ama bilirim ki zaman, en güzel ilaçtır bu hayatta.
 
Fenerbahçeli efsanelere benzemek için birkaç beden büyük forma giyen o çocuk, şimdi daha fazla yaşanmışlıkla ve olgunlukla; yeni şampiyonlukların hayalini kuruyor. Hikayenin ilk sayfasında imzayı buraya atmıştım, son imzam da buraya. 
 
Ve gün gelir herkes evine döner. 
 
Birlikte nice zaferlere..."
 
Mert GÜNOK
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.